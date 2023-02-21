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أكد أنه مهم لجميع الإعلاميين

الحارثي: المنتدى السعودي للإعلام فرصة لرؤية تطور المملكة

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٢ مساءً
الحارثي: المنتدى السعودي للإعلام فرصة لرؤية تطور المملكة
المواطن - ولاء المطرفي - الرياض

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أكد محمد فهد الحارثي رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون ورئيس المنتدى السعودي للإعلام، أن المنتدى فرصة لكل الإعلاميين للاستفادة من التجارب الإعلامية المختلفة.

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وأوضح الحارثي في تصريحات لصحيفة “المواطن“، أن هذا الحضور الجيد من الإعلاميين من كل مكان يعطي فرصة لكل صانع محتوى أن يستفيد من هذه التجربة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص مسارات أبرزها التحول الرقمي، والتحول التكنولوجي ومسار للمحتوى ومسار لورش العمل والتي تتزامن مع عملية التطوير التي نرغب بها.

مخرجات المنتدى

وأشار الحارثي إلى أن أهم مخرجات المنتدى هو الاطلاع على أكثر من تجربة في مجال الإعلام والميديا، والاستفادة من مرحلة أن الإعلاميين الذين حضروا للمنتدى اطلعوا على الرياض والتطور الثقافي والفني والاقتصادي الذي تشهده المملكة.

ولفت إلى أن التقارير الخاصة بالمشاركين في المنتدى تعكس انطباعاتهم وما لمسوه من التطور الذي تشهده المملكة والرياض، وهذه واحدة من النتائج المهمة للمنتدى.

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