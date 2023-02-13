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بهدف نشر ثقافة الابتكار

الحارثي: 200 متحدث وخبراء من 15 دولة في منتدى الابتكار الاجتماعي

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ مساءً
الحارثي: 200 متحدث وخبراء من 15 دولة في منتدى الابتكار الاجتماعي
المواطن - هاشم القرني - الرياض

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نظم منتدى الابتكار الاجتماعي، مساء أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًّا تحدث فيه رئيس المنتدى د. فهد العرابي الحارثي عن انعقاد منتدى الابتكار الاجتماعي 2023 على مدى يومي 15 و16 فبراير 2023، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

واستهل رئيس المنتدى حديثه بنبذة عن منتدى الابتكار الاجتماعي إحدى مبادرات مركز أسبار للبحوث والدراسات الذي تأسس في العام 2022 م وأقيمت الدورة الأولى منه في المدينة المنورة تحت رعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة.

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نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي

وأضاف أن نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي من أهداف المنتدى وقد قدم مجموعة من المبادرات منها مبادرة سنديان للتعليم وجائزة سنديان للابتكار الاجتماعي وكلها تشجع العمل الاجتماعي وتساهم في تطور المجتمع.

200 متحدث

وحول منتدى الابتكار الاجتماعي هذا العام أوضح رئيس المنتدى د. فهد العرابي الحارثي أنه سيشهد إقامة أكثر من 20 جلسة وفعالية مرافقة، وأكثر من 20 محاضرة وورشة عمل بمشاركة 200 متحدث محلي وعربي، وكان لابد أن يكون هناك بعد دوليّ للمنتدى؛ ولذلك تم استقطاب الخبراء من 15 دولة في العالم

وأشار رئيس المنتدى إلى الاهتمام والتشجيع من المسؤولين وعلى رأسهم أمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والذي سيقام المنتدى تحت رعايته، إضافة إلى أن رؤية 2030 التي كانت سببًا في دفعنا إلى الأمام.

جائزة الابتكار

وذكر د. الحارثي أن جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي التي تُعد الأولى على مستوى المملكة والوطن العربية، ستمنح هذا العام لخمسة فائزين من مناطق مختلفة في المملكة، سيتم إعلانهم وتكريمهم في حفل الافتتاح، كما سيتم تكريم ثلاث مبادرات حكومية وأهلية كان لها أثر واضح ومستدام في خدمة المجتمع وتقديم الحلول الابتكارية.

وأكد أن الجائزة تمنح لمبادرات ومشروعات ومؤسسات قائمة ويكون ثبت لها صفة الاستدامة والأثر، والجائزة ما هي إلا تكريم لها وتشجيعها على الاستمرارية، وإبراز صورتها المجتمعية، كما تهدف إلى تشجيع ودفع المزيد من الفعاليات الجديدة التي تخدم المجتمع.

وحول نشاط المنتدى مستقبلًا قال: إن المنتدى سيستمر في تقديم نشاطاته المختلفة طوال السنة، من لقاءات وورش عمل وأبحاث ودراسات في إطار الابتكار الاجتماعي، كما يسعى لعقد اتفاقيات مع بعض الخبراء الدوليين لمعاودة زيارتهم، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذه المجال.

وسيقام المنتدى في فندق جي دبليو ماريوت الواقع في حي الصحافة في الرياض، وتنطلق فعالياته الساعة 9:30 صباحًا يومي الأربعاء 15 فبراير والخميس 16 فبراير.

وتناقش الجلسات آخر التحديثات في مجال الابتكار الاجتماعي، ودوره في المجال التعليمي وعلاقته بالشباب، وتأثيره على البيئة والرقمنة، وتناقش أيضًا تعزيز الإبداع والابتكار في البيئات المختلفة، كما تناقش تحديات الابتكار الاجتماعي والاستدامة، وجودة الحياة وتنمية الأسر الأقل دخلًا، والقيم في الابتكار الاجتماعي، إضافة إلى نقاش موضوع دعم الابتكار الاجتماعي في سياق رؤية 2030، ودور القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات الابتكار الاجتماعي.

يذكر أن المنتدى إحدى مبادرات مركز أسبار للبحوث والدراسات. ويهدف إلى الترويج لثقافة الابتكار الاجتماعي، وإلى ضم أصحاب الفكر الاجتماعي وقادة الجهات والمشاريع الاجتماعية، تحت سقف واحد لتبادل ومناقشة أهم ما يطرح في عالم الابتكار من أفكار وأبحاث ومشاريع، للمساهمة في تطوير وبناء المجتمعات وزيادة الأعمال الاجتماعية.

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