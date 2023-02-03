الدفاع المدني يحشد آليات ميدانية وكوادر بشرية في رالي حائل 2023

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كشفت المديرية العامة للدفاع المدني جهود قواته بمنطقة حائل في رالي حائل تويوتا الدولي 2023 في نسخته الـ 19.
وقالت المديرية في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: جهود مدني حائل في رالي حائل تويوتا الدولي 2023 في نسخته الـ 19، آليات ميدانية وكوادر بشرية.
انطلقت صباح اليوم من فندق ميلينيوم بحائل مركبات ودراجات متسابقي رالي حائل تويوتا الدولي 2023 في نسخته الـ 19 باتجاه مدينة جُبّة التابعة للمنطقة والواقعة شمال غرب حائل على بعد 103 كم، وذلك للبدء بمنافسات المرحلة الأولى من فئة ” 1B “، في سبيل حصد المراكز الأولى في الرالي .
وتشتهر جُبّة البالغ مساحتها 12500 كيلو متر مربع بالزراعة لوفرة المياه، حيث تعد من أهم المواقع الأثرية بالمنطقة من حيث قِدَم نقوشها وواحدة من المواقع السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي باليونسكو منذ عام 2015م، وتضم العديد من النقوش والرسومات المنتشرة في جبل أم سنمان وفي الجبال القريبة منه، والتي تعود لثلاث فترات زمنية مختلفة، وتتشكل المنطقة في أرض لبحيرة قديمة تحيط بها كثبان النفود الكبير، وتعلوها من الغرب والجنوب جبال رسوبية تتمثل بأم سنمان وغوطا وشويحط، من أهم الرسوم الموسومة نقش العربة الذي يشير إلى مرحلة حضارية متقدمة، مما يدل على اختراع العجلة قبل الميلاد في بلاد سومر قبل سبعة آلاف سنة .