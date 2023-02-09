الدهيمي رئيسًا مكلفًا لرابطة أندية الدرجة الثانية

أعلنت رابطة أندية الدرجة الثانية، اليوم الخميس، عن اختيار عبدالمحسن بن عبدالله الدهيمي رئيسًا مكلفًا للرابطة، وذلك خلال الجمعية التأسيسية للرابطة.

رابطة أندية الدرجة الثانية

وعقدت الجمعية التأسيسية للرابطة، برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد السعودي إبراهيم القباع، وبحضور 30 من ممثلي أندية دوري الدرجة الثانية، فيما غاب ممثلو ناديي الكوكب والانتصار.

وتم خلال الجمعية التأسيسية لرابطة أندية الدرجة الثانية، المصادقة على جدول أعمال الاجتماع، والموافقة على تعيين المراقبين المستقلين للاجتماع عبدالعزيز الحنايا ويوسف العريني.

كما تمت الموافقة على اعتماد النظام الأساسي، والذي تم إرساله للأندية خلال الفترة الماضية لإبداء الملاحظات والمرئيات لمناقشتها خلال الاجتماع.

تفاصيل الاجتماع التأسيسي

وفي بداية الاجتماع، أشاد القباع بالدعم السخي من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص والذي أثمر عن إنجازات عديدة للكرة السعودية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد القباع على دعم الاتحاد السعودي لأندية الدرجة الثانية وهو ما عكسه حرص رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي في الاجتماع بممثلي الدوري قبل بداية الموسم لبحث تذليل أي عقبات قد تواجههم خلال الموسم.

وشدد القباع على أن رابطة أندية الدرجة الثانية هدفها الأول مصلحة الأندية، لافتًا إلى أن أندية الدوري هي أهم عنصر من عناصر نجاح هذه الرابطة، مشيدًا في الوقت ذاته بما تقدمه الأندية من مستويات في دوري الدرجة الثانية، وهو ما يؤكد أن تأسيس الرابطة سيبنى على أرض ثابتة يضمن تحقيق نتائج ممتازة قريبًا.

وأشار القباع إلى أن أمانة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ستخاطب الأندية من أجل ترشيح أعضاء مجلس الرابطة المكلفين، لتسيير الرابطة إلى حين انعقاد الجمعية العمومية.

تعليق الدهيمي

ومن جانبه، وجه عبدالمحسن الدهيمي الشكر لأعضاء الجمعية التأسيسية لرابطة أندية الدرجة الثانية، على منحه ثقتهم بتكليفه رئيسًا للرابطة إلى حين انعقاد الجمعية العمومية.

ووجه الشكر لرئيس الاتحاد السعودي وأعضاء المجلس والأمين العام على الدعم الكبير لمشروع تأسيس رابطة لأندية الدرجة الثانية، مشيدًا بالدور الكبير الذي قدمه منسوبي الاتحاد من مختلف الإدارات على جهودهم من أجل إنجاح أعمال الجمعية.

وأشاد الدهيمي بالتعاون البناء بين الأندية منذ قرار تعيينه مشرفًا عامًا على الدوري الموسم الماضي بترشيح من الأندية، مؤكدًا حرصه وفريق العمل على إحداث نقلة نوعية للدوري لتواكب الطفرة التي تشهدها كرة القدم السعودية.

وأكد رئيس رابطة أندية دوري الدرجة الثانية أنه سيعمل منذ هذه اللحظة على عددٍ من الملفات التي يسعى لإنهائها قريبًا والتي تفتح الباب أمام إقامة دوري احترافي يكون منبعًا جديدًا لاكتشاف النجوم وانطلاقهم في الكرة السعودية.