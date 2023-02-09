Icon

4 مباريات غدًا في دوري روشن Icon وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية Icon مبنى المواطنة المفقودة بتركيا منهار بالكامل Icon الشباب يزيد أوجاع الباطن برباعية Icon مدينة إيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد هزات أرضية Icon التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات Icon عقوبات على 15 منشأة مخالفة لنظام المستحضرات الصيدلانية Icon تبرعات الحملة الشعبية السعودية تقفز لـ 144 مليون ريال Icon الرياض تحتضن المنتدى السعودي للإعلام لتمكين المرأة Icon إحصائية تحفز كريستيانو رونالدو ضد الوحدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
كما تم اعتماد النظام الأساسي

الدهيمي رئيسًا مكلفًا لرابطة أندية الدرجة الثانية

2023-02-09 الساعة 4:34
الدهيمي رئيسًا مكلفًا لرابطة أندية الدرجة الثانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت رابطة أندية الدرجة الثانية، اليوم الخميس، عن اختيار عبدالمحسن بن عبدالله الدهيمي رئيسًا مكلفًا للرابطة، وذلك خلال الجمعية التأسيسية للرابطة.

رابطة أندية الدرجة الثانية

وعقدت الجمعية التأسيسية للرابطة، برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد السعودي إبراهيم القباع، وبحضور 30 من ممثلي أندية دوري الدرجة الثانية، فيما غاب ممثلو ناديي الكوكب والانتصار.

قد يهمّك أيضاً
Img

ضبط مواطن روج المخدرات عبر مواقع التواصل في الرياض

Img

جامعة الملك سعود تعلن بدء التسجيل في دبلومات الفصل الدراسي الثالث

وتم خلال الجمعية التأسيسية لرابطة أندية الدرجة الثانية، المصادقة على جدول أعمال الاجتماع، والموافقة على تعيين المراقبين المستقلين للاجتماع عبدالعزيز الحنايا ويوسف العريني.

كما تمت الموافقة على اعتماد النظام الأساسي، والذي تم إرساله للأندية خلال الفترة الماضية لإبداء الملاحظات والمرئيات لمناقشتها خلال الاجتماع.

الجمعية التأسيسية لرابطة أندية الدرجة الثانية
جانب من اجتماع الجمعية التأسيسية – المصدر @saudiFF

تفاصيل الاجتماع التأسيسي

وفي بداية الاجتماع، أشاد القباع بالدعم السخي من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص والذي أثمر عن إنجازات عديدة للكرة السعودية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد القباع على دعم الاتحاد السعودي لأندية الدرجة الثانية وهو ما عكسه حرص رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي في الاجتماع بممثلي الدوري قبل بداية الموسم لبحث تذليل أي عقبات قد تواجههم خلال الموسم.

وشدد القباع على أن رابطة أندية الدرجة الثانية هدفها الأول مصلحة الأندية، لافتًا إلى أن أندية الدوري هي أهم عنصر من عناصر نجاح هذه الرابطة، مشيدًا في الوقت ذاته بما تقدمه الأندية من مستويات في دوري الدرجة الثانية، وهو ما يؤكد أن تأسيس الرابطة سيبنى على أرض ثابتة يضمن تحقيق نتائج ممتازة قريبًا.

وأشار القباع إلى أن أمانة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ستخاطب الأندية من أجل ترشيح أعضاء مجلس الرابطة المكلفين، لتسيير الرابطة إلى حين انعقاد الجمعية العمومية.

الجمعية التأسيسية لرابطة أندية الدرجة الثانية
جانب من اجتماع الجمعية التأسيسية – المصدر @saudiFF

تعليق الدهيمي

ومن جانبه، وجه عبدالمحسن الدهيمي الشكر لأعضاء الجمعية التأسيسية لرابطة أندية الدرجة الثانية، على منحه ثقتهم بتكليفه رئيسًا للرابطة إلى حين انعقاد الجمعية العمومية.

ووجه الشكر لرئيس الاتحاد السعودي وأعضاء المجلس والأمين العام على الدعم الكبير لمشروع تأسيس رابطة لأندية الدرجة الثانية، مشيدًا بالدور الكبير الذي قدمه منسوبي الاتحاد من مختلف الإدارات على جهودهم من أجل إنجاح أعمال الجمعية.

وأشاد الدهيمي بالتعاون البناء بين الأندية منذ قرار تعيينه مشرفًا عامًا على الدوري الموسم الماضي بترشيح من الأندية، مؤكدًا حرصه وفريق العمل على إحداث نقلة نوعية للدوري لتواكب الطفرة التي تشهدها كرة القدم السعودية.

وأكد رئيس رابطة أندية دوري الدرجة الثانية أنه سيعمل منذ هذه اللحظة على عددٍ من الملفات التي يسعى لإنهائها قريبًا والتي تفتح الباب أمام إقامة دوري احترافي يكون منبعًا جديدًا لاكتشاف النجوم وانطلاقهم في الكرة السعودية.

الجمعية التأسيسية لرابطة أندية الدرجة الثانية
جانب من اجتماع الجمعية التأسيسية – المصدر @saudiFF

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...
الرياضة

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...

الرياضة
إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا
العالم

إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا

العالم
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...
الرياضة

ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...

الرياضة
الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...
السوق

الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...

السوق
تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول
وظائف

وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول

وظائف
تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي
العالم

تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي

العالم