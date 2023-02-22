Icon

فعاليات وعروض مسرحية تجسّد اعتزاز أهالي المدينة المنورة بيوم التأسيس Icon الدولة السعودية لم تخضع لنفوذ سياسي أو استعمار أجنبي Icon قبل ثلاثة قرون .. الإمام محمد بن سعود يؤسس كيان الدولة السعودية Icon الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon المركز الوطني للأرصاد في يوم التأسيس: رؤيتنا تمتد لـ عنان السماء Icon رئيس الدوما الروسي: أمريكا دمرت الاستقرار الدولي Icon مدني الأحساء يُخمد حريقًا نشب في محل تجاري Icon الدفاع المدني يحتفي بذكرى يوم التأسيس: إرث يُحكى ومجد تليد Icon أمير قطر ونائبه يهنئان الملك سلمان بـ ذكرى يوم التأسيس Icon الثقافة تنظّم مسيرة التأسيس بمشاركة 4800 مؤدٍّ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بفضل جهود الإمام محمد بن سعود في تأسيس الدولة الأولى

الدولة السعودية لم تخضع لنفوذ سياسي أو استعمار أجنبي

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
الدولة السعودية لم تخضع لنفوذ سياسي أو استعمار أجنبي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد أستاذ التاريخ في جامعة القصيم د. محمد السلامة، أن الدولة السعودية لم تخضع لنفوذ سياسي أو استعمار أجنبي بل كانت مستقلة استقلالًا تامًا.

تأسيس الدولة السعودية

وأضاف السلامة خلال مداخلة مع “قناة الإخبارية” أن من أهم أعمال الإمام محمد بن سعود تأسيسه للدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م، بالإضافة إلى حرصه على نشر الاستقرار في المنطقة وتقوية مجتمع الدرعية، وكذلك الاهتمام بطرق التجارة والحج ونشر العلم والاهتمام بالجانب الاقتصادي.

المرحلة الثانية للتأسيس

ولفت السلامة إلى أن من أعمال الإمام محمد بن سعود في المرحلة الثانية من مراحل التأسيس قيادته لجيوش البلاد وبداية عملية التوحيد، حتى ذاع صيت الدولة السعودية في شتى أنحاء الجزيرة العربية.

كما لفت السلامة إلى حرص الإمام محمد بن سعود على الاستقرار الإقليمي بالمنطقة وتقديم معونات لبعض الأمراء بالمنطقة كما فعل مع دهام بن دواس بالرياض ، إلى جانب الأدوار الاجتماعية التي قام بها الإمام محمد بن سعود والتي لا يمكن حصرها مثل إعانة للشباب على الزواج والتكفل بالأرامل وغيرها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ6 مساءً
السعودية اليوم

توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة...

السعودية اليوم
4 ملايين دولار تنعش خزينة الهلال
الرياضة

4 ملايين دولار تنعش خزينة الهلال

الرياضة
البنك المركزي: لم نتخذ أي قرار بشأن بدء استخدام العملة الرقمية في السعودية
السعودية اليوم

البنك المركزي: لم نتخذ أي قرار بشأن...

السعودية اليوم
طفلة تضحي بنفسها لإنقاذ أختها الرضيعة تحت الأنقاض في سوريا
العالم

طفلة تضحي بنفسها لإنقاذ أختها الرضيعة تحت...

العالم
التجارة تستدعي 3339 مركبة مرسيدس ML & GLE
السعودية اليوم

التجارة تستدعي 3339 مركبة مرسيدس ML &...

السعودية اليوم
قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم الأصحاء بالمرض
صحة وطب‎

قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم...

صحة وطب‎
أفضل وظيفة في عام 2023
حصاد اليوم

أفضل وظيفة في عام 2023

حصاد اليوم
القنوات الناقلة لـ مباراة كلوب بروج ضد بنفيكا
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة كلوب بروج ضد...

الرياضة