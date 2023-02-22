فعاليات وعروض مسرحية تجسّد اعتزاز أهالي المدينة المنورة بيوم التأسيس الدولة السعودية لم تخضع لنفوذ سياسي أو استعمار أجنبي قبل ثلاثة قرون .. الإمام محمد بن سعود يؤسس كيان الدولة السعودية الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات المركز الوطني للأرصاد في يوم التأسيس: رؤيتنا تمتد لـ عنان السماء رئيس الدوما الروسي: أمريكا دمرت الاستقرار الدولي مدني الأحساء يُخمد حريقًا نشب في محل تجاري الدفاع المدني يحتفي بذكرى يوم التأسيس: إرث يُحكى ومجد تليد أمير قطر ونائبه يهنئان الملك سلمان بـ ذكرى يوم التأسيس الثقافة تنظّم مسيرة التأسيس بمشاركة 4800 مؤدٍّ
أكد أستاذ التاريخ في جامعة القصيم د. محمد السلامة، أن الدولة السعودية لم تخضع لنفوذ سياسي أو استعمار أجنبي بل كانت مستقلة استقلالًا تامًا.
فيديو | أستاذ التاريخ السعودي في جامعة القصيم د. محمد السلامة: الدولة السعودية لم تخضع لنفوذ سياسي أو استعمار أجنبي بل كانت مستقلة #يوم_بدينا#يوم_التأسيس#برنامج_اليوم pic.twitter.com/iueoVLVN2Bقد يهمّك أيضاً
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) February 22, 2023
وأضاف السلامة خلال مداخلة مع “قناة الإخبارية” أن من أهم أعمال الإمام محمد بن سعود تأسيسه للدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م، بالإضافة إلى حرصه على نشر الاستقرار في المنطقة وتقوية مجتمع الدرعية، وكذلك الاهتمام بطرق التجارة والحج ونشر العلم والاهتمام بالجانب الاقتصادي.
ولفت السلامة إلى أن من أعمال الإمام محمد بن سعود في المرحلة الثانية من مراحل التأسيس قيادته لجيوش البلاد وبداية عملية التوحيد، حتى ذاع صيت الدولة السعودية في شتى أنحاء الجزيرة العربية.
كما لفت السلامة إلى حرص الإمام محمد بن سعود على الاستقرار الإقليمي بالمنطقة وتقديم معونات لبعض الأمراء بالمنطقة كما فعل مع دهام بن دواس بالرياض ، إلى جانب الأدوار الاجتماعية التي قام بها الإمام محمد بن سعود والتي لا يمكن حصرها مثل إعانة للشباب على الزواج والتكفل بالأرامل وغيرها.