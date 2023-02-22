أكد أستاذ التاريخ في جامعة القصيم د. محمد السلامة، أن الدولة السعودية لم تخضع لنفوذ سياسي أو استعمار أجنبي بل كانت مستقلة استقلالًا تامًا.

تأسيس الدولة السعودية

وأضاف السلامة خلال مداخلة مع “قناة الإخبارية” أن من أهم أعمال الإمام محمد بن سعود تأسيسه للدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م، بالإضافة إلى حرصه على نشر الاستقرار في المنطقة وتقوية مجتمع الدرعية، وكذلك الاهتمام بطرق التجارة والحج ونشر العلم والاهتمام بالجانب الاقتصادي.

المرحلة الثانية للتأسيس

ولفت السلامة إلى أن من أعمال الإمام محمد بن سعود في المرحلة الثانية من مراحل التأسيس قيادته لجيوش البلاد وبداية عملية التوحيد، حتى ذاع صيت الدولة السعودية في شتى أنحاء الجزيرة العربية.

كما لفت السلامة إلى حرص الإمام محمد بن سعود على الاستقرار الإقليمي بالمنطقة وتقديم معونات لبعض الأمراء بالمنطقة كما فعل مع دهام بن دواس بالرياض ، إلى جانب الأدوار الاجتماعية التي قام بها الإمام محمد بن سعود والتي لا يمكن حصرها مثل إعانة للشباب على الزواج والتكفل بالأرامل وغيرها.