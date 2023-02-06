تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الزلزال الذي ضرب مدينة كهرمان مرعش، جنوبي البلاد، والذي وصفه بالكارثة.

عدد القتلى

وأفاد الرئيس التركي بأن عدد القتلى جراء الزلزال في تركيا ارتفع إلى 912 وأصيب 5383، ولا يمكن التكهن بمدى ارتفاع حصيلة الوفيات نظرًا لاستمرار البحث والإنقاذ.