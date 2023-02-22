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أكد أنه قصة إلهام ومسيرة نحو العطاء

الرئيس التنفيذي لـ طيران ناس: يوم التأسيس رافد ملهم لما نشهده من إنجازات

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
الرئيس التنفيذي لـ طيران ناس: يوم التأسيس رافد ملهم لما نشهده من إنجازات
المواطن - فريق التحرير

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رفع الرئيس التنفيذي لطيران ناس، بندر بن عبدالرحمن المهنا، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي كافة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، مشيرًا إلى أن هذا اليوم بما يحمله من قيم عظيمة يمثل رافدًا ملهمًا يدفع أبناء المملكة للعمل والسعي نحو التميز والريادة.

وقال المهنا: “يوم التأسيس هو قصة إلهام، ومسيرة ممتدة لنحو ثلاثة قرون من العطاء والصمود والإنجاز، وما بدأ في يوم التأسيس كطموح لإنشاء وطن موحد وآمن ورغد، نراه اليوم واقعًا كدولة مستقرة ورائدة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتتنافس على الصدارة مع أفضل دول العالم في كافة المجالات”.

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ترسيخ الأمن

وأكد المهنا أن هذه البلاد المباركة، ظلت منذ التأسيس في الدرعية تلعب دورًا فاعلًا في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في التجارة والصناعة، بدءًا بتأمين قوافل الحجاج قبل 3 قرون، وانتهاءً بتحولها إلى حلقة وصل بين دول وقارات العالم، وهو دور استراتيجي يساهم طيران ناس بفخر في تعزيزه عبر استراتيجيته التي أطلقها تحت عنوان “نربط العالم بالمملكة”.

ونوّه بأن “المملكة منذ تأسيسها وخلال مسيرتها تحت قيادة ملوكها الذين يدين شعبهم لهم دائمًا بالولاء، مثلت حالة فريدة متميزة، ونجحت في تجاوز الصعاب والاستمرار أمام التحديات، واليوم، واستنادًا إلى هذا التاريخ العريق، تتقدم المملكة بخطى تدهش العالم مدفوعة برؤية السعودية 2030 التي ألهمت أبناء الوطن ومنحت كفاءاته الفرصة للإبداع والإنجاز”.

ماضون نحو الأهداف

وأضاف المهنا “نؤمن أن المملكة ماضية في تحقيق أهدافها، فهذه الأسس الراسخة لبلادنا، وهذا التاريخ الملهم، يؤكد أن لا شيء يقف في طريق هذه الدولة وشعبها، فمنذ أن رفعت الراية لأول مرة وهم يخطون تاريخهم الخاص، والآن تحت ظل هذه الراية وبقيادة خادم الحرمين وولي العهد، نرسم مستقبلنا الذي نثق أنه سيبهر العالم”.

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