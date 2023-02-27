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تُقام للمرة الأولى خارج الهند

الرياض تستضيف بطولة كأس هيرو سانتوش

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
الرياض تستضيف بطولة كأس هيرو سانتوش
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن استضافة الرياض لمنافسات بطولة كرة القدم الوطنية الهندية “كأس هيرو سانتوش”، والتي تقام لأول مرة خارج الهند، خلال الفترة من 1-4 مارس المقبل.

المسحل يرحب بالمشاركين في البطولة

وتأتي استضافة المملكة لمباريات كأس هيرو سانتوش ضمن مذكرة التفاهم التي وقعها الاتحاد السعودي مع نظيره الهندي في أكتوبر الماضي، ضمن جهود اتحاد الكرة؛ لتعزيز أطر التعاون مع كافة الاتحادات بمختلف القارات.

ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل أن استضافة هذه البطولة تُعد ركيزة من ركائز التعاون مع الاتحاد الهندي، وضمن أهداف توسيع دائرة العلاقات الدولية، مرحبًا بالفرق المشاركة ومتمنيًا للجميع طيب الإقامة في المملكة.

ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة
المسحل – المصدر @SaudiNT

كأس هيرو سانتوش

ويعد كأس هيرو سانتوش بطولة وطنية على مستوى الولايات الهندية تتنافس فيها المقاطعات تحت مظلة الاتحاد الهندي لكرة القدم بنظام خروج المغلوب.

وانطلقت البطولة بمشاركة 12 فريقاً تم تقسيمهم إلى مجموعتين بواقع 6 فرق في كل مجموعة، حيث تصدر المجموعة الأولى فريق بنجاب فيما حل فريق كارناتاكا في وصافة المجموعة، بينما تصدر سيرفيزس المجموعة الثانية وجاء ميغايالا في المركز الثاني.

ومن المقرر أن تقام مباراتا نصف النهائي يوم 1 مارس المقبل على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، حيث يلتقي بنجاب متصدر المجموعة الأولى مع ميغالايا وصيف المجموعة الثانية، فيما يلعب سيرفيزس متصدر المجموعة الثانية مع كارناتاكا وصيف المجموعة الأولى.

وتقام مباراتا تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية في بطولة كأس هيرو سانتوش، يوم 4 مارس على استاد الملك فهد الدولي.

بطولة كرة القدم الوطنية الهندية كأس هيرو سانتوش في الرياض
شعار البطولة – المصدر saff
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