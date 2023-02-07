الزعاق: الخليج بعيد عن الأحزمة الزلزالية

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن الزلازل لها أحزمة تحيط بالكرة الأرضية.

التفاصيل

وأردف الدكتور خالد الزعاق اليوم الثلاثاء، عبر فقرته “تقويم” التي يقدمها على قناة العربية، قائلًا: إن أخطر أحزمة الزلازل هي حزام النار، ويمر على جنوب شرق آسيا وإيران وتركيا، وكذلك الحزام الثانوي ويمر على بعض الدول العربية، بينما بلدان الخليج بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية.

وأضاف خبير الأرصاد الجوية، أن الزلازل لها درجات فالأقل من درجتين يحس بها الحيوان، والأقل من ثلاث درجات تحس بها الأجهزة أما الأقل من أربع درجات يحس بعض البشر أما الأقل من خمس درجات تحدث أضرارًا، وتحدث الدرجات الأقل من ست أضرارًا لمسافة 160 كيلومترًا من مركز الزلزال، وإذا زادت عن سبع درجات تهلك الدنيا بأضرارها.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المدن التركية أمس الاثنين، إلى 3381 قتيلًا.

ويأتي الزلزال الجديد بعد يوم من تعرض تركيا وسوريا لزلزال قوي بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر.

ووفق علماء الزلازل فإن زلزال يوم الاثنين قد يكون أحد أكثر الزلازل تسببًا في وقوع ضحايا خلال السنوات العشر الماضية.