الزعاق يكشف سر مقولة إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب

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أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن شدة الشتاء تحتضنها 3 مواسم مُقسمة على 3 شهور وهي: المربعانية، الشبت، العقارب.
"إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب".. على ماذا تدل هذه المقولة؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/3sRYS8j749قد يهمّك أيضاً
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 5, 2023
وأضاف خلال فقرة برنامجه على قناة العربية، أن الشدة تبدأ مع بداية المربعانية أول ديسمبر وتنتهي مع نهاية العقارب آخر شهر فبراير.
وتابع: نحن الآن في أول أسابيع موسم العقارب، وهو موسم بداية الاعتدال لكنه لا يخلو من هجمات برد، ولهذا أسموه بالعقرب لأن برده يلدغنا، وعدد أيامه 39 يومًا مقسمة على 3 نجوم.
واستطرد: العامة يسمونه عقرب السم؛ لأن بردها يقتل كما يقتل السم، وعقرب الدم لأن بردها يدمي ولا يقتل، وعقرب الدسم، لأنها تتواءم مع الربيع.
وأردف: يُقال إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب، فـ خيرية العقارب تتسم بنهاية البرد القارس، وبداية انتشار الربيع، أولها موسم بذرة الست، وآخرها موسم لدغ العقرب.