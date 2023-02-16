السبب الحقيقي وراء غياب حمدالله عن مباراة الاتفاق

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سيغيب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراته المقبلة ضد نظيره الاتفاق، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
📞 منار شاهين – إعلامي:
"حمدالله" يعاني من وعكة صحية ولم يرافق البعثة للمنطقة الشرقية ..
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
الحصاد الرياضي …
@AlShahenoo pic.twitter.com/vMQUZps9oYقد يهمّك أيضاً
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 15, 2023
وقال الناقد الرياضي منار شاهين المقرب من نادي الاتحاد في برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية: “اللاعب المغربي يغيب لأنه يعني من وعكة صحية وإنفلونزا حادة مباراة العدالة غاب فيها شراحيلي واليوم اللاعب المغربي حتى هذه اللحظة ما يشارك حمدالله في مباراة الغد آخر تدريبين للاتحاد لم يشارك”.
وتفاعلت الجماهير عبر موقع “تويتر”، مع غياب النجم المغربي عن نادي الاتحاد، حيث تمنت عودته سريعًا للمشاركة في المباريات، فيما أبدى البعض الآخر تخوفه من غيابه، خاصة أنه من الركائز الأساسية ولا يغيب عن التهديف.
على الجانب الآخر، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الاتحاد عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم غد الخميس، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.