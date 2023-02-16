السبب الحقيقي وراء غياب حمدالله عن مباراة الاتفاق

سيغيب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراته المقبلة ضد نظيره الاتفاق، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وقال الناقد الرياضي منار شاهين المقرب من نادي الاتحاد في برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية: “اللاعب المغربي يغيب لأنه يعني من وعكة صحية وإنفلونزا حادة مباراة العدالة غاب فيها شراحيلي واليوم اللاعب المغربي حتى هذه اللحظة ما يشارك حمدالله في مباراة الغد آخر تدريبين للاتحاد لم يشارك”.

غياب حمدالله يُقلق الاتحاديين

وتفاعلت الجماهير عبر موقع “تويتر”، مع غياب النجم المغربي عن نادي الاتحاد، حيث تمنت عودته سريعًا للمشاركة في المباريات، فيما أبدى البعض الآخر تخوفه من غيابه، خاصة أنه من الركائز الأساسية ولا يغيب عن التهديف.

على الجانب الآخر، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الاتحاد عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم غد الخميس، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.