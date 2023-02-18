السبع يوضح بدائل التحقق بخطوتين في تويتر

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أكد الخبير التقني عبدالله السبع ضرورة وقف خاصية التحقق بخطوتين من خلال الهاتف في تطبيق تويتر.
ضروري وقف خاصية التحقق بخطوتين من خلال الهاتف في #تويترقد يهمّك أيضاً
لأن تويتر راح تخلي ميزة التحقق بخطوتين من الهاتف مدفوعة من يوم 19 مارس واذا انت مو مشترك في تويتر بلو ما راح تقدر تدخل على حسابك ‼️
ونصيحة لا تستخدم تطبيق #قوقل للتوثيق لو انحذف بالغلط ما تقدر تدخل على حسابك pic.twitter.com/xcOsnukEXi
— عبدالله السبع (@7Alsabe) February 18, 2023
وقال السبع، في مقطع نشره عبر حسابه في “تويتر”: “إن تطبيق تويتر سيجعل ميزة التحقق بخطوتين من الهاتف مدفوعة من يوم 19 مارس وإذا لم تكن مشتركاً في تويتر بلو فلن تستطيع الدخول إلى حسابك”.
وتابع الخبير التقني عبدالله السبع “نصيحة لا تستخدم تطبيق قوقل للتوثيق خاصة لأنه في حالة حذفه لن تستطيع الدخول على حسابك في تويتر”.
في سياق متصل، شرح السبع، طريقة حل مشكلة التحقق بخطوتين من خلال استخدام برامج توثيق بكل سهولة، من خلال تطبيقات التوثيق، موضحاً أنها تطبيقات مناسبة لحل مشكلة التحقق.
شرح اكثر لمشكلة ايقاف خاصية التحقق بخطوتين في #تويتر عن الناس الغير مشتركة في خدمة تويتر بلو pic.twitter.com/v8mynt19El
— عبدالله السبع (@7Alsabe) February 18, 2023