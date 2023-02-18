السبع يوضح بدائل التحقق بخطوتين في تويتر

أكد الخبير التقني عبدالله السبع ضرورة وقف خاصية التحقق بخطوتين من خلال الهاتف في تطبيق تويتر.

ميزة التحقق بخطوتين

وقال السبع، في مقطع نشره عبر حسابه في “تويتر”: “إن تطبيق تويتر سيجعل ميزة التحقق بخطوتين من الهاتف مدفوعة من يوم 19 مارس وإذا لم تكن مشتركاً في تويتر بلو فلن تستطيع الدخول إلى حسابك”.

وتابع الخبير التقني عبدالله السبع “نصيحة لا تستخدم تطبيق قوقل للتوثيق خاصة لأنه في حالة حذفه لن تستطيع الدخول على حسابك في تويتر”.

حل مشكلة التحقق

في سياق متصل، شرح السبع، طريقة حل مشكلة التحقق بخطوتين من خلال استخدام برامج توثيق بكل سهولة، من خلال تطبيقات التوثيق، موضحاً أنها تطبيقات مناسبة لحل مشكلة التحقق.