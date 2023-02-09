السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال لمن يخل بنظام الأرصاد الجوية

أوضحت النيابة العامة ‏أن خدمات الأرصاد الجوية السيادية ذات العلاقة بالأمن الوطني تقتصر على الجهة المختصة بذلك، وأي نشاط يخل بهذا الشأن يقرر عقوبات مشددة بحق مرتكبها تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال، مشددة على أنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

مقاصد الألفاظ

وفي التفاصيل، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس: يُقصد بتطبيق نظام الأرصاد الجوية وهو عملية الرصد أو المراقبة بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية المؤثرة في حالة الغلاف الجوي.

وتابعت: يقصد بخدمات الأرصاد الجوية السيادية، أنشط ونواتج ومعلومات عن الأرصاد الجوية، ذات العلاقة بالأمن الوطني.

وأضافت: يقتصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز، وتصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات.

العقوبات

ولفتت إلى العقوبات المقررة بهذا الشأن، وهي: السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، غرامة تصل إلى مليوني ريال، غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة، مضاعفة الغرامة الموقعة في حال تكرار الواقعة، ومصادرة المضبوطات محل الجريمة.