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أكد رفضه التام المساس بمقدسات المسلمين

السديس: الإساءة المتعمدة للقرآن تستفز مشاعر مليار مسلم

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٦ مساءً
السديس: الإساءة المتعمدة للقرآن تستفز مشاعر مليار مسلم
المواطن - فريق التحرير

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رفض الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، رفضًا تامًّا وقاطعًا لكل ما من شأنه المساس بمقدسات المسلمين أو الإساءة للشريعة الإسلامية الغرَّاء، مؤكدًا أن التصرف الأرعن والإساءة المتعمدة للقرآن الكريم هو إساءة وتعدٍّ واستفزاز لمشاعر مليار مسلم في شتى بقاع الأرض.

وقال الرئيس العام خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة بالمسجد الحرام: إن الحملات الممنهجة المتكررة في التعدي على كتاب رب العالمين، هي إرهاب مرفوض ولا يزيد المسلمين إلا تمسكًا بالقرآن الكريم حفظًا وعملًا، قولًا وفعلًا.

عبوات جديدة لزمزم

وفي تطور إيجابي دشن الرئيس العام العبوات الجديدة لماء زمزم بالمسجد الحرام، مؤكدًا على دور إدارة سقيا زمزم في إيصال وتوزيع الماء المبارك على قاصدي بيت الله الحرام داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته، وموصيًا على الالتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية والطرق المتبعة في توزيع العبوات، حرصًا على صحة وسلامة مرتادي البيت العتيق.

عدد المصلين

وكان أكثر من 750 ألف مصلٍّ من المعتمرين والزائرين أدوا اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الحرام في أجواء إيمانية خالصة؛ ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة بالتعاون مع مختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة.

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتقديم خدماتها المتنوعة للمصلين من المعتمرين والزوار وتنظيم حركة دخولهم وخروجهم من وإلى المسجد الحرام، وتوفير عربات لذوي الاحتياجات الخاصة، وكراسٍ خاصة للمحتاجين لها، واستدعاء الإسعاف في الحالات الطارئة وغيرها من الخدمات التي تُعين المصلين وتسهل عليهم أداء عباداتهم بكلّ يُسرٍ وسهولة.

كما كثفت عمليات التطهير والتعقيم للمسجد الحرام ومصليّاته وساحاته على مدار الساعة، بالإضافة إلى تهيئة أروقة المسجد بالسجاد الفاخر.

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