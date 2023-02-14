السعودية أرض الرياضات العالمية

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تُعد السعودية أرضًا عالمية لاستضافة أهم الأحداث الرياضية الكبرى بمختلف أنواعها وذلك بسبب تنوعها الجغرافي والمناخي.
وسبق لـ المملكة، استضافة العديد من الأحداث الرياضية المميزة مثل سباقات الفورمولا وان في موسم الدرعية وسباقات رياضة الاستعراض بالدراجات الهوائية إضافة لتنظيم بطولات في رياضة المصارعة الحرة واستضافة مباريات السوبر الإسباني والسوبر الإيطالي بجانب استضافة سباقات رالي داكار، كما تستعد لتنظيم مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم نهاية العام الحالي.
كما تستضيف المملكة، دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في تروجينا بمنطقة نيوم، وهي الوجهة الأمثل لألعاب شتاء آسيا، كما تستضيف دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية 2025، والألعاب الآسيوية 2034.
وأخيرًا وليس آخرًا، فازت المملكة بحق استضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027، بعد انسحاب بقية الدول التي تقدمت بملفاتها مثل الهند والصين.
وتسعى المملكة إلى تنويع مصادر ممارسة الرياضة من خلال جذب اهتمام وأنظار الشارع السعودي إلى رياضات جديدة باستمرار.
وتهدف المملكة بدعم القيادة الرشيدة إلى استضافة أبرز مختلف الأحداث الرياضية العالمية على أعلى مستوى، من أجل ترسيخ روح المنافسة وتنمية شعبية هذه الرياضات، مع تشجيع السعوديين على دخول غمارها والمنافسة فيها.