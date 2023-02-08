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سيكون لها مكانة كبيرة في النفوس

السعودية أول دولة تنظم حملة شعبية لإغاثة منكوبي زلزال تركيا

2023-02-08 الساعة 12:35
السعودية أول دولة تنظم حملة شعبية لإغاثة منكوبي زلزال تركيا
المواطن - فريق التحرير

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قال رئيس تحرير صحيفة إندبندنت التركية محمد زاهد غول: إن المملكة هي الدولة الوحيدة التي نظمت حملة شعبية لإغاثة متضرري الزلزال في تركيا.

وأوضح غول، خلال مداخلة له لبرنامج “هنا الرياض” على “قناة الإخبارية”، أن المبادرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتنظيم حملة تضامن شعبية سيكون لها مكانة كبيرة في النفوس، والتي تعد أول حملة شعبية تقدم للمنكوبين من المملكة كما هي العادة.

وأشار غول إلى أن حكومة المملكة كانت أكثر الدول العربية والإسلامية التي قدمت المساعدات بشكل مباشر للمواطنين الأتراك المنكوبين في المناطق الـ9 في زلزال 1992.

مساعدات إيوائية

من جانبه، أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان، د. عبدالله الربيعة، أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص القيادة على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعبين السوري والتركي، والتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في كل من سوريا وتركيا.

وأوضح الربيعة أنه سيتم بموجب التوجيه الكريم تقديم مساعدات غذائية وإيوائية وطبية متنوعة دعمًا لجهود الإنقاذ وإغاثة المنكوبين.

توجيه القيادة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله–، أمس الثلاثاء، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

 

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