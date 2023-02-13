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أكدت رفضها للاستيطان في أراضي فلسطين المحتلة

السعودية: نرفض أي إجراءات أحادية تقوض عملية السلام

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ مساءً
السعودية: نرفض أي إجراءات أحادية تقوض عملية السلام
المواطن - واس

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جددت وزارة الخارجية التأكيد على رفض المملكة العربية السعودية للاستيطان في أراضي فلسطين المحتلة، وأهمية التزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص إحياء عملية السلام.

وأكدت موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

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