السفارة السعودية لدى الفلبين مغلقة غدًا

ضبط مواطن نقل 11 إثيوبية مخالفة لنظام أمن الحدود التعاون يخطف تعادلًا قاتلًا ضد الفيحاء إنقاذ 24 شاة من تحت الأنقاض في تركيا نجاح لافت للمنتدى السعودي للإعلام بحضور أكثر من 10 آلاف زائر ميزة جديدة لـ الواتساب بتعديل الرسائل المرسلة الشيباني يختتم رحلته التوثيقية على مسار الهجرة النبوية سيرًا على الأقدام سالم الدوسري سلاح الهلال بالأدوار الإقصائية سي إن إن: مشروع الدرعية سيُحدث نقلة نوعية في التاريخ السعودي 41 وظيفة شاغرة في شركة الحاج حسين رضا الهلال قد يُصعد الإجراءات ضد عقوبة تاليسكا
أعلنت سفارة المملكة لدى الفلبين، عن غلق أبوابها، غدًا الجمعة، لوجود إجازة رسمية لدى الدولة المضيفة.
وقالت السفارة، اليوم الخميس، عبر حسابها بموقع “تويتر”، إنها تود إحاطة المواطنين بأن غدًا الجمعة ستكون السفارة مغلقة لوجود إجازة رسمية لدى الدولة المضيفة، على أن يستأنف العمل بإذن الله تعالى يوم الاثنين الموافق 2023/02/27.
وأضافت أنه في حالات الطوارئ يرجى التواصل عبر هذه الأرقام: