السفارة السعودية لدى الفلبين مغلقة غدًا

أعلنت سفارة المملكة لدى الفلبين، عن غلق أبوابها، غدًا الجمعة، لوجود إجازة رسمية لدى الدولة المضيفة.

تفاصيل الإغلاق

وقالت السفارة، اليوم الخميس، عبر حسابها بموقع “تويتر”، إنها تود إحاطة المواطنين بأن غدًا الجمعة ستكون السفارة مغلقة لوجود إجازة رسمية لدى الدولة المضيفة، على أن يستأنف العمل بإذن الله تعالى يوم الاثنين الموافق 2023/02/27.

وأضافت أنه في حالات الطوارئ يرجى التواصل عبر هذه الأرقام: