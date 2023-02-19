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عبر تقديم المساعدات المادية والطبية

السفير التركي يشكر المملكة على وقوفها بجانب بلاده

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ مساءً
السفير التركي يشكر المملكة على وقوفها بجانب بلاده
المواطن - واس

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أعرب سفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولو صوي، عن شكره وتقديره لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الوقفة الأخوية التي شهدها العالم ومساندة الشعب التركي بعد الزلزال الذي تعرضت له تركيا، وتقديم المساعدات المادية والطبية، وتسخير جميع الجهود للوقوف مع إخوانهم في تركيا لتخفيف آثارها.

زيارة لمستشفى صحة

جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى صحة الافتراضي ومركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة بالرياض، اطلع خلالها على الخدمات الصحية الافتراضية التي بدأ المستشفى تقديمها عن بعد للعوائل المتضررة في تركيا عبر جسر رقمي صحي يصل بالخدمات الصحية المميزة من خلال أطباء أصحاب تخصصات دقيقة.

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وعبر السفير التركي عن سعادته بما شاهده من أطباء سعوديين وفرق إنقاذ مرتبطة بهم في الميدان بتركيا، وهم يسعون إلى مساعدة المتضررين وتقديم المساعدات، وقال: سنذكر دائمًا أن قيادة وشعب المملكة وقفوا إلى جانبنا في تلك الأوقات العصيبة، وسنقدر كثيرًا توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، منذ اليوم الأول للزلزال بتقديم المساعدات العاجلة إلى تركيا.

ضحايا الزلزال

وأضاف السفير: اضطررنا لمواجهة زلازل عنيفة في مدينة كهرمان مرعش، مشيراً إلى أن عدد ضحايا الزلزال بلغ نحو 36 ألف شخص، والجرحى 108 آلاف جريح.

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