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من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة

السفير التركي يشيد بالجهود السعودية لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين

2023-02-05 الساعة 5:12
السفير التركي يشيد بالجهود السعودية لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين
المواطن - واس

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التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.

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ونوّه السفير التركي بالجهود الإنسانية السعودية المبذولة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين في شتى أنحاء العالم، منوها بالسمعة الدولية الطيبة التي يحظى بها المركز.

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