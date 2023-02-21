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خلال اجتماع مصطفى مدبولي مع نايف بن سلطان

السفير نقلي: ندعم ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
السفير نقلي: ندعم ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية
المواطن - واس

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عقد دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في القاهرة اليوم، اجتماعاً مع صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة الشركة المراعي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من مسئولي الشركة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المشروعات التي ترغب شركة المراعي في تدشينها في مصر خلال الفترة المقبلة، وزيادة استثماراتها.

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وأكد الدكتور مدبولي، في كلمة له خلال الاجتماع، استعداد الحكومة المصرية لدعم خطط التوسع لشركة المراعي في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بجهد ومساهمة الشركة السعودية في الاقتصاد المصري على وجه العموم، وفي قطاع الصناعات الغذائية على وجه الخصوص.

السوق المصرية

من جانبه قال سمو الأمير نايف بن سلطان: إن شركة المراعي لديها فرصاً كبيرة في السوق المصرية باعتبارها بوابة القارة الأفريقية، معربا عن أمله بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

وأكد سموه أن شركة المراعي تُعوِّل كثيراً على توسيع صادراتها من مصر إلى الدول المجاورة، مُشدداً على أن هذا التوسع يأتي ضمن خطط الشركة للعمل في مصر.

اهتمام البلدين بملف الاستثمار

من جانبه، قال سفير خادم الحرمين الشريفين، في كلمته، إن هذا الاجتماع يعكس اهتمام البلدين الشقيقين لدعم ملف الاستثمار المشترك للقطاع الخاص في مصر.

وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين إلى أن البلدين يناقشان مشروعات جديدة لا تحديات وهي خطوة تجاه تشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.

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