السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً في المملكة خلال يناير 2023

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر يناير 2023 مقارنةً بشهر يناير 2022.

وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).

تقرير السلع والخدمات

وأبرز التقرير السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض، حيث جاء كلٌ من (لبن زبادي روب “الصافي”، ودجاج مجمد محلي “الوطنية”، وبيض محلي، ودجاج مجمد مستورد “دو”، وحليب بودرة معلب “نيدو”، وزيت نباتي للقلي العربي)، كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (هيل أمريكي، وهيل هندي، وقرع عسلي، وفلفل أخضر بارد محلي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.