السوق المالية تعلن عن وظائف للعمل في الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية (CMA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية

المسمى الوظيفي:

أخصائي رئيسي – إدارة الاستشارات القانونية:

المؤهلات والخبرات:

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: قانون، أو في تخصص ذي صلة بالوظيفة. أو ما يعادلها.

أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

أن تكون الخبرة (8) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (6) سنوات لدرجة الماجستير – بحد أدنى – في المجالات القانونية.

أخصائي تجربة مستفيد – الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر:

المؤهلات والخبرات:

خبرة (3) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (2) سنوات لدرجة الماجستير.

حصول المرشح على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، التسويق، تحليل البيانات، إدارة نظم المعلومات أو غيرها من التخصصات ذات العلاقة.

يفصل حصول المشرح على شهادات احترافية في إدارة المشاريع المرنة أو شهادة احترافية في تحليلات البيانات.