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السوق المالية تعلن عن وظائف للعمل في الرياض

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ مساءً
السوق المالية تعلن عن وظائف للعمل في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة السوق المالية (CMA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية

المسمى الوظيفي:

أخصائي رئيسي – إدارة الاستشارات القانونية:

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المؤهلات والخبرات:

  • أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: قانون، أو في تخصص ذي صلة بالوظيفة. أو ما يعادلها.
  • أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
  • أن تكون الخبرة (8) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (6) سنوات لدرجة الماجستير – بحد أدنى – في المجالات القانونية.

أخصائي تجربة مستفيد – الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر:

المؤهلات والخبرات:

  • خبرة (3) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (2) سنوات لدرجة الماجستير.
  • حصول المرشح على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، التسويق، تحليل البيانات، إدارة نظم المعلومات أو غيرها من التخصصات ذات العلاقة.
  • يفصل حصول المشرح على شهادات احترافية في إدارة المشاريع المرنة أو شهادة احترافية في تحليلات البيانات.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ  22 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

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