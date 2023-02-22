السوق المالية تعلن عن وظائف للعمل في الرياض

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أعلنت هيئة السوق المالية (CMA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية
أخصائي رئيسي – إدارة الاستشارات القانونية:
المؤهلات والخبرات:
أخصائي تجربة مستفيد – الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر:
المؤهلات والخبرات:
أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ 22 فبراير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).