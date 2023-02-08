الخطيب: بمثل الطفل الأنصاري مستقبل السياحة السعودية بخير الشثري: إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا من أعمال الشريعة أول طوابع تحمل صورة الملك تشارلز سماحة المفتي يدعو للمشاركة بحملة إغاثة الشعبين السوري والتركي الربيعة: تدشين جسر جوي لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا 11 ألف قتيل حصيلة جديدة مفزعة لزلزال تركيا المدمر سالم الدوسري لا يتوقف عن كتابة التاريخ صعود عصر الروبوتات السعودية والذكاء الاصطناعي برعاية ليب 23 الطائي يُخصص دخل مباراة الاتفاق لصالح ضحايا الزلزال انطلاق الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا عبر منصة ساهم
قال الشيخ الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء إن إقامة الحملة الشعبية لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا من أعمال الشريعة الإسلامية.
وأضاف الشيخ الشثري، أن إقامة الحملات التي يقصد بها إغاثة الملهوف والقيام معه من الأعمال التي ابتدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيديو | عضو هيئة كبار العلماء د. سعد الشثري: إقامة الحملة الشعبية لإغاثة متضرري #زلزال_سوريا_تركيا من أعمال الشريعة الإسلامية. #السعودية_تساند_سوريا_وتركيا #زلزال #تركيا #تركيا_سوريا https://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/xUtQHTa2l5
— صحيفة المواطن (@almowatennet) February 8, 2023
وانطلقت اليوم الأربعاء الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا عبر منصة ساهم، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
أعلن المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة أنه سيتم تدشين جسر جوي لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا خلال ساعات.
وأضاف الربيعة، أن الجسر الجوي السعودي، سيعمل على حمل التبرعات سواء دوائية أو صحية أو غذائية وستقوم فرق الإنقاذ للسفر إلى مواقع الحدث لإنقاذ المصابين والمتضررين من هذا الزلزال كما سيرافق الجسر طواقم طبية مجهزة لتقديم الدعم اللازم.