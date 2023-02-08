الشثري: إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا من أعمال الشريعة

قال الشيخ الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء إن إقامة الحملة الشعبية لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا من أعمال الشريعة الإسلامية.

وأضاف الشيخ الشثري، أن إقامة الحملات التي يقصد بها إغاثة الملهوف والقيام معه من الأعمال التي ابتدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

انطلاق الحملة الشعبية

وانطلقت اليوم الأربعاء الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا عبر منصة ساهم، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.