الأهلي يُطمئن الجماهير بشأن إصابة رياض بودبوز زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب مدينة سالتا الأرجنتينية فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة متضرري الزلزال وزير الرياضة للاعبي الشباب والهلال: فالكم الفوز والتأهل هزة أرضية جديدة تضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر نخوة العوجا والعرضة إرث متجذر في وجدان كل سعودي إنجاز آسيوي استثنائي ينتظر الهلال الصحة: تسجيل 24 إصابة كورونا و55 حالة تعافٍ قانوني: الاستئناف سوف يلغي غرامة تاليسكا! القبض على لص سرق مركزًا لذوي الإعاقة بالأردن
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (829,137) حالة حتى الآن.
وأوضحت الصحة، أنه تم تسجيل 55 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (816,487) حالة، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن، إلى (9,607) حالات.
وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (69,072,126) جرعة، بينهم (15,774,378) جرعة معززة.