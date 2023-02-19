الصحة: تسجيل 43 إصابة كورونا و33 حالة تعافٍ

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (828,917) حالة حتى الآن.
وأوضحت الصحة، أنه تم تسجيل 33 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (816,281) حالة، وتم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن، إلى (9,601) حالة.
وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (69,072,126) جرعة، بينهم (15,774,378) جرعة معززة.