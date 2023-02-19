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حالات التعافي ترتفع لـ 816,281

الصحة: تسجيل 43 إصابة كورونا و33 حالة تعافٍ

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ مساءً
الصحة: تسجيل 43 إصابة كورونا و33 حالة تعافٍ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (828,917) حالة حتى الآن.

إجمالي الحالات

وأوضحت الصحة، أنه تم تسجيل 33 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (816,281) حالة، وتم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن، إلى (9,601) حالة.

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جرعات لقاح كورونا

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (69,072,126) جرعة، بينهم (15,774,378) جرعة معززة.

 

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