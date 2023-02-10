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إجمالي الوفيات بلغ 9,589 حالة

الصحة : تسجيل 46 حالة كورونا جديدة وتعافي 42

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
الصحة : تسجيل 46 حالة كورونا جديدة وتعافي 42
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (46) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (42) حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة.
وبذلك يصل عدد الوفيات الإجمالي إلى (9,589) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (828,456) حالة، تعافى منهم (815,929) حالة، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى (2,938) حالة، بينهم (35) حالة حرجة.
من جهة أخرى بلغ إجمالي الجرعات في المملكة (35) جرعة منها (15,774,378 ) جرعة معززة.

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