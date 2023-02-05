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إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 815,703

الصحة: 40 إصابة كورونا جديدة و30 حالة تعافي

2023-02-05 الساعة 4:05
الصحة: 40 إصابة كورونا جديدة و30 حالة تعافي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (828,171) حالة حتى الآن.

إجمالي الحالات

وأوضحت الصحة، أنه تم تسجيل 30 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (815,703) حالات، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن، إلى (9,580) حالة.

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جرعات لقاح كورونا

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (69,072,126) جرعة، بينهم 15,774,378 جرعة معززة.

أهمية الكمامة

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.

وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.

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