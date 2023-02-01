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إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 815,570

الصحة: 50 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 42 حالة

2023-02-01 الساعة 1:41
الصحة: 50 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 42 حالة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل (50) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (42) حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

إجمالي الحالات

وبذلك يصل عدد  إجمالي الوفيات إلى (9,575) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (828,012) حالة، تعافى منهم (815,570) حالة، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى (2,867) حالة، بينهم (29) حالة حرجة.

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جرعات كورونا

من جهة أخرى بلغ إجمالي الجرعات في المملكة (69,072,126) جرعة منها (15,774,378) جرعة معززة.

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