الصين: بالونات أمريكية حلقت فوقنا أكثر من 10 مرات

كشفت الصين، اليوم الاثنين، أن عدد البالونات الأمريكية التي حلقت فوق الصين دون إذن من بكين، خلال العام الماضي بلغ 10 بالونات.

بيان الخارجية الصينية

وقالت وزارة الخارجية الصينية إنه منذ العام الماضي، حلقت بالونات عالية الارتفاع في الولايات المتحدة فوق الفضاء الجوي الصيني دون إذن من الصين.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية يرد على سؤال بخصوص تفاصيل المناطيد الأمريكية التي تحلق فوق الصين، بحسب ما ذكرت رويترز.

أزمة المنطاد الصيني

ويأتي هذا التصريح، بعد أيام على إسقاط الولايات المتحدة بالونًا صينيًا وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس، وهو الأمر الذي نفته الصين، قائلةً إنه بالون طقس. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن المنطاد مخصص لأبحاث مدنية ودخل سماء أمريكا بفعل قوة قاهرة.

وزادت العلاقات المتوترة أصلاً بين واشنطن وبكين توترًا بعد هذه الحادثة، بحيث ألغى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن زيارة إلى الصين.