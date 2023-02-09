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تنتهك القواعد الأساسية للآداب الدبلوماسية

الصين تدين تصريحات بايدن اللامسؤولة بشأن شي

2023-02-09 الساعة 1:22
الصين تدين تصريحات بايدن اللامسؤولة بشأن شي
المواطن - فريق التحرير

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نددت الصين، اليوم الخميس، بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن اللامسؤولة إطلاقاً، بعدما قال في مقابلة إن نظيره الصيني شي جينبينغ يواجه مشاكل هائلة، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي.

تصريحات غير مسؤولة

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ للصحفيين: “هذه التصريحات غير مسؤولة إطلاقًا وتنتهك القواعد الأساسية للآداب الدبلوماسية”.

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وأضافت ماو، خلال مؤتمر صحفي، “الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

الإساءة لشي

وقال جو بايدن، في مقابلة مع قناة “بي بي إس”، أمس الأربعاء، “جدوا لي زعيمًا عالميًا واحدًا على استعداد لتبادل منصبه مع شي جينبينغ.. لا أجد أحدًا”.

ورأى بايدن أن “لدى هذا الرجل مشاكل ضخمة”، خصوصًا على صعيد الاقتصاد الذي لا يعمل بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الزعيم الصيني لديه إمكانات كثيرة.

وفي إشارة إلى أن الدعم الصيني لروسيا كان متحفظًا نسبيًا، قال بايدن إنه على عكس ما افترضه الجميع في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لم تكن بكين ملتزمة بالكامل بدعم موسكو.

مصير روسيا

واعتبر أن تحفظ شي جينبينغ يعود إلى رغبته في عدم مواجهة مصير روسيا نفسه، التي فرض عليها الغرب عقوبات اقتصادية قاسية.

وقال بايدن، أمس الأربعاء: “اتصلت به هذا الصيف لأقول له هذا ليس تهديدًا، مجرد ملاحظة: انظر إلى ما حدث لروسيا‘”.

والتقى بايدن وشي جينبينغ شخصيًا لأول مرة خلال فترة رئاسته، في نوفمبر، في قمة مجموعة العشرين في بالي في إندونيسيا؛ وكان الزعيمان قد تحدثا عبر الهاتف أو عبر الفيديو 5 مرات.

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