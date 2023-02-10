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ضمن منافسات الجولة الـ16

الطائي يتقدم على الاتفاق بالشوط الأول

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٠ مساءً
الطائي يتقدم على الاتفاق بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الطائي ضد ضمك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بتقدم فارس الشمال بهدف دون رد.

تقدم الطائي ضد الاتفاق

وبدأت مباراة الطائي ضد الاتفاق المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل بشكل سريع، وضغط فارس الشمال بقوة أملًا في تسجيل هدف مبكر.

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الطائي ضد الاتفاق
جانب من المباراة – المصدر spl

ونجح فارس الشمال في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 20، عن طريق مختار علي بتسديدة قوية بعد هجمة سريعة قادها الجزائري أمير سعيود، وأشعل الهدف المباراة، حيث ضغط الفريقان بحثًا عن هز الشباك مجددًا.

الطائي والاتفاق
جانب من المباراة – المصدر spl

وانتفض لاعبو فارس الدهناء أملًا في تعديل النتيجة بالدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الطائي ضد الاتفاق بهدف نظيف.

الطائي
لاعبو الفريق – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الشمال المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق صاحب المركز التاسع.

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