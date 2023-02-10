الطائي يتقدم على الاتفاق بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الطائي ضد ضمك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بتقدم فارس الشمال بهدف دون رد.

تقدم الطائي ضد الاتفاق

وبدأت مباراة الطائي ضد الاتفاق المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل بشكل سريع، وضغط فارس الشمال بقوة أملًا في تسجيل هدف مبكر.

ونجح فارس الشمال في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 20، عن طريق مختار علي بتسديدة قوية بعد هجمة سريعة قادها الجزائري أمير سعيود، وأشعل الهدف المباراة، حيث ضغط الفريقان بحثًا عن هز الشباك مجددًا.

وانتفض لاعبو فارس الدهناء أملًا في تعديل النتيجة بالدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الطائي ضد الاتفاق بهدف نظيف.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الشمال المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق صاحب المركز التاسع.