الطبيب السابق للبيت الأبيض: صحة بايدن العقلية في تدهور تام

كشف روني جاكسون، الطبيب السابق للبيت الأبيض والعضو في الكونجرس الأمريكي، أن الإدارة الأمريكية تخفي معلومات حول الصحة العقلية للرئيس جو بايدن.

إخفاء الحقيقة

دعا النائب الجمهوري عن ولاية تكساس روني جاكسون، وهو طبيب سابق في البيت الأبيض، إلى وضع حد لـ التستر على صحة الرئيس بايدن بعد أن ادعى طبيب البيت الأبيض، الخميس الماضي، أنه يتمتع بصحة جيدة وأنه لائق للعمل كقائد أعلى للبلاد.

وقال جاكسون لقناة فوكس نيوز: “يمكن لغالبية الأمريكيين أن يروا أن الصحة العقلية لبايدن في تدهور تام، ومع ذلك لا توجد شفافية من البيت الأبيض بشأن ما يحدث، إذا كان هناك أي شيء، لمعالجة هذه المشكلة وعدم قدرته على أداء وظيفته”.

صحة بايدن

وأضاف: “تقرير الفحص الطبي الصادر عن كيفين أوكونور، طبيب الرئيس، يؤكد كذلك أن هذه الإدارة لا تزال مصرة على إخفاء الحقيقة”.

كما اعترض جاكسون على حقيقة أن تقرير بايدن الصحي لم يتناول خضوع الرئيس لاختبار معرفي وسط تدهور صحته العقلية، وهو ثاني تقرير يتم إصداره منذ توليه المنصب.

تدهور صحته

وقال جاكسون: “لم يرد في التقرير أي ذكر لتدهور الصحة العقلية لبايدن”. وأضاف: “هذا أمر مقلق، بالنظر إلى أنني أرسلت بالفعل ثلاث رسائل إلى البيت الأبيض تطالب بايدن بإجراء اختبار إدراكي وإعلان النتائج على الملأ، وقد تم تجاهلها جميعًا. يمكن للجميع رؤية خطأ ما يحدث”.

وواجه جاكسون، الذي عمل سابقًا كطبيب في البيت الأبيض للرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب، انتقادات من أوباما لانتقاده للصحة الإدراكية لبايدن في حملة 2020.

رسالة عتاب

وفي مذكراته لعام 2022، شرح جاكسون رسالة بريد إلكتروني صارمة وقاسية تلقاها من أوباما حول التعليقات التي أدلى بها على تويتر حول الحالة العقلية للمرشح الرئاسي آنذاك بايدن.

وقال أوباما في رسالته لروني: “لقد حرصت على عدم التعليق على خدمتك في إدارتي، وكنت دائمًا ما أشيد بك في الأماكن العامة والخاصة. لقد خدمتني دائمًا وعائلتي جيدًا ، وأنا لم أعتبر أنك مجرد طبيب جيد و عضو في الخدمة ولكنه أيضًا صديق “.

تقرير البيت الأبيض

وفي المقابل كتب طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور، وهو كولونيل متقاعد بالجيش خدم في هذا المنصب منذ يناير 2021: “لا يزال الرئيس بايدن يتمتع بالصحة والنشاط، فهو يبلغ من العمر 80 عامًا وهو قادر على إدارة البلاد بنجاح”.

وقال التقرير، الذي أصدره كيفين الخميس الماضي، إن بايدن لا يزال يعاني من أعراض الارتجاع المعدي المريئي، ويضطر إلى تطهير حلقه أكثر من مرة، في الغالب بعد الوجبات. وأضاف تقرير البيت الأبيض: إن ارتجاع المرئ هو مصدر سعال بايدن.

عمر بايدن

وأشار طبيب البيت الأبيض أوكونور، في تقريره، إلى أن الحدث الطبي الرئيسي لبايدن في العام الماضي كان عدوى الجهاز التنفسي العلوي من COVID-19 الصيف الماضي. وقال إن مستويات الأكسجين لدى بايدن لم تنخفض أبدًا عن 97٪.

ويواجه بايدن بشكل روتيني أسئلة حول عمره وسط تكهنات بأنه سيسعى لإعادة الترشح في انتخابات عام 2024، رغم أنه لم يعلن بعد عن قراره الرسمي.

هجوم المنافسين

وفي عام 2021، تم تقييم بايدن من قبل أوكونور ، الذي كتب في ذلك الوقت أن الرئيس لا يزال رجلًا يتمتع بصحة جيدة ونشاط يبلغ من العمر 78 عامًا، وهو لائق لتنفيذ مهام الرئاسة بنجاح.

وفي السياق ذاته، انتقدت المرشحة الجمهورية للرئاسة نيكي هايلي، الرئيس بايدن، وكذلك سلفه الرئيس السابق ترامب، وقالت إن السياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا يجب أن يخضعوا لاختبار الإدراك العقلي قبل تولي المنصب.