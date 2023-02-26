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الطفل السوري يتنزه في الرياض ويشكر تركي آل الشيخ

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ صباحاً
الطفل السوري يتنزه في الرياض ويشكر تركي آل الشيخ
المواطن - فريق التحرير

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حقق معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أُمنية الطفل السوري اليتيم الذي قُتل والده في الزلزال المدمر، بزيارة المملكة لمشاهدة نادي النصر ولاعبه المفضل كريستيانو رونالدو.

توجيه الشكر

وبعد أيام من انتشار فيديو الطفل اليتيم يعلن فيه عن أمنيته، نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه في تويتر، مساء أمس السبت، تغريدة مرفقة بفيديو أظهرت وصول الطفل السوري مع والدته وأشقائه.

وأرفقت التغريدة: “الله يكتب أجر فرحته لـ مولاي حفظه الله وسمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤية حفظه الله وللشعب السعودي الكريم، اليوم أنا سعيد الحمد لله”.

فرحة الطفل السوري

بينما لم يتمالك الطفل نفسه، فعبّر عن فرحته الغامرة بتحقيق أمنيته قائلاً: “شكرًا معالي المستشار تركي آل الشيخ على ها الدعوة الحلوة والله يحقق لك كل شيء تتمناه يا رب وما مصدق إني جيت على السعودية”.

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي قصة الطفل اليتيم السوري، كما تداول كثيرون فيديو الطفل وهو يلهو ويمرح في ربوع المملكة، آملاً بلقاء لاعبه المفضل قريباً.

كريستيانو رونالدو

وظهر طفل سوري عانت منطقته من الزلزال الشديد الذي ضرب شمال غربي سوريا منذ 10 أيام في أحد المقاطع قائلًا: “أنا يتيم الأب ووالدتي تعيش معي، أُدعى ربيع كنت أحضر المياه لها وتفاجأت بوجودكم، أتمنى مقابلة رونالدو ورؤيته في الملعب”.

ورد تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو قائلًا: “يا ولدي أبشر، أهلًا وسهلًا فيك أنت ووالدتك معك، يا أهل الخير من يوصلني فيه؟”.

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي كان انضم إلى نادي النصر في مطلع يناير الماضي قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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