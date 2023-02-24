Icon

ترتيب دوري روشن بعد فوز الوحدة والعدالة Icon لص يسرق المتاجر لإطعام الفقراء والتكفير عن ذنوبه Icon العدالة يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الخليج Icon طرق إثبات حالة السكن لمستفيدي الضمان Icon طريقة إقناع النصر لـ راموس بمزاملة كريستيانو رونالدو Icon لحظة إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى جسر بالعراق Icon 5 أيام على انتهاء مهلة إسقاط المركبات التالفة عبر أبشر Icon السعودية تطعن على حكم قضائي أمريكي بشأن بطولة الغولف LIV Icon معلومات الإنترنت عن الزواج والجنس ليست صحيحة Icon لويد أوستن: وزير الدفاع الصيني رفض اتصالي ونأمل أن يحدد موعدًا للمكالمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الـ18

العدالة يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الخليج

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٩ مساءً
العدالة يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الخليج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي العدالة، فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الخليج بثنائية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

فوز ثمين لـ العدالة ضد الخليج

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

العدالة والخليج

وفي الشوط الثاني، نجح العدالة في تسجيل هدفين عبر كل من الكولومبي رينالدو لينيس والسويدي ماركوس أنتونسون في الدقيقتين الـ50 والـ72 من عمر المباراة.

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد العدالة 13 نقطة في المركز الـ15 “قبل الأخير” في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد نادي الخليج عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إضراب عام بالأراضي الفلسطينية حدادًا على شهداء نابلس
العالم

إضراب عام بالأراضي الفلسطينية حدادًا على شهداء...

العالم
عبدالله المعيوف: الهلال جاهز لمواجهة ريال مدريد
الرياضة

عبدالله المعيوف: الهلال جاهز لمواجهة ريال مدريد

الرياضة
إجراء سريع من الصحة العالمية بشأن سوريا وتركيا
العالم

إجراء سريع من الصحة العالمية بشأن سوريا...

العالم
تطوير الإدارة اللوجستية أبرز توصيات الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج
السعودية اليوم

تطوير الإدارة اللوجستية أبرز توصيات الملتقى العلمي...

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على...

السعودية اليوم
مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا
تكنولوجيا

مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا

تكنولوجيا
مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في قبضة الأمن
أخبار أمنية

مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في...

أخبار أمنية
اللحظات الاولى لاشتعال النيران بطائرة روسية تقل 321 شخصًا
العالم

اللحظات الاولى لاشتعال النيران بطائرة روسية تقل...

العالم