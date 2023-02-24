العدالة يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الخليج

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي العدالة، فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الخليج بثنائية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
العدالة يتجاوز الخليج بهدفين ⚽️⚽️
🎥 شاهد أهداف اللقاء👇🏻#العدالة_الخليج | #SSC pic.twitter.com/LKN2rCcwom
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 24, 2023
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، نجح العدالة في تسجيل هدفين عبر كل من الكولومبي رينالدو لينيس والسويدي ماركوس أنتونسون في الدقيقتين الـ50 والـ72 من عمر المباراة.
وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد العدالة 13 نقطة في المركز الـ15 “قبل الأخير” في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد نادي الخليج عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.