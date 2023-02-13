الغذاء والدواء توضح سبب وضع علامة الضفدع على بعض المنتجات

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، سبب ظهور علامة الضفدع على بعض المنتجات، حيث أثارت هذه العلامة حيرة الكثيرين داخل المملكة.
وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، رداً على استفسار أحد المتابعين على “تويتر”، إن علامة الضفدع تشير إلى أن المؤسسة المُنتِجة تتبع المعايير والقواعد الدولية التي ترتبط بالإنتاج المستدام والبيئة.
وأضافت الهيئة، كما تُشير علامة الضفدع إلى أن الشركة المصنعة قد تم خضوعها للتدقيق المكثف من قِبل الشهادات الصارمة والمعايير، وليس لها علاقة بمكونات المنتج.