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تشير إلى أن المؤسسة المُنتِجة تتبع المعايير والقواعد الدولية

الغذاء والدواء توضح سبب وضع علامة الضفدع على بعض المنتجات

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢١ صباحاً
الغذاء والدواء توضح سبب وضع علامة الضفدع على بعض المنتجات
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، سبب ظهور علامة الضفدع على بعض المنتجات، حيث أثارت هذه العلامة حيرة الكثيرين داخل المملكة.

سر علامة الضفدع

وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، رداً على استفسار أحد المتابعين على “تويتر”، إن علامة الضفدع تشير إلى أن المؤسسة المُنتِجة تتبع المعايير والقواعد الدولية التي ترتبط بالإنتاج المستدام والبيئة.

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معايير وضوابط صارمة

وأضافت الهيئة، كما تُشير علامة الضفدع إلى أن الشركة المصنعة قد تم خضوعها للتدقيق المكثف من قِبل الشهادات الصارمة والمعايير، وليس لها علاقة بمكونات المنتج.

 

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