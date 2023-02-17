الفريق السعودي يعثر على مجوهرات وأجهزة ثمينة في ‎تركيا

عثر فريق البحث والإنقاذ السعودي على صندوق مجوهرات وأجهزة إلكترونية وأغراض ثمينة خلال البحث عن ناجين أسفل المباني المنهارة في تركيا، حيث يواصل مسح العديد من المواقع المتضررة.

وتداول مقطع فيديو يظهر عثور أحد رجال الإنقاذ على جهاز لاب توب، وقال: إنهم عثروا أيضًا على صندوق مجوهرات أثناء أعمال الانتشال.

تسليم الأغراض للسلطة المحلية

وأوضح الفريق بأنهم يقومون بتسليم هذه الأغراض للسلطة المحلية المتواجدة معهم في الموقع.

ويواصل فريق البحث والإنقاذ السعودي، أعماله الميدانية في مدينة أنطاكيا المتضررة من الزلزال بـ تركيا، مستخدمين أحدث المعدات والتقنيات.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” صورًا توثق الجهود الميدانية لفرق الإغاثة السعودية في البحث عن الضحايا والعالقين تحت الأنقاض في 11 موقعًا بمدينة أنطاكيا في تركيا.

خطط عملية وعلمية

وغادر الجمعة الماضية فريق البحث والإنقاذ للمشاركة في إغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للمشاركة في أعمال الإغاثة الإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال التي ألمّت بالشعبين السوري والتركي؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظهما الله-، ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.