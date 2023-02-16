الفيصلي يصل قطر في مهمة آسيوية صعبة

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى الدوحة، استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الفيصلي يصل الدوحة

ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من مغادرة ووصول الفريق إلى قطر، استعدادًا لمواجهة فولاذ الإيراني ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يلعب عنابي سدير ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاذ الإيراني، مساء يوم الاثنين المقبل، حيث تستضيف قطر منافسات الأدوار الإقصائية بنظام التجمع.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي للظهور بشكل مميز في دوري أبطال آسيا، وخطف بطاقة التأهل، رغم صعوبة مهمته أمام فولاذ الطامح في الصعود.

الهبوط للدرجة الأولى

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي قد نجح في التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، ولكنه فشل في البقاء بدوري المحترفين، وهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ويُعاني الفترة الحالية من تراجع النتائج.

وحافظ عنابي سدير على صدارة دوري يلو معظم جولات الدور الأول هذا الموسم، إلا أنه تراجع للمركز الخامس بعد مرور 21 جولة برصيد 37 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلي والحزم المتصدرين.

وتنتظر عنابي سدير مهمة صعبة بعد العودة من المنافسات الآسيوية، حيث يسعى لحجز أحد المركز الثلاثة المؤهلة إلى دوري روشن السعودي.