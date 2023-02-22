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تم إحالتهم إلى النيابة العامة

القبض على قائدي مركبات وضعوا ملصقات تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ صباحاً
القبض على قائدي مركبات وضعوا ملصقات تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت الجهات الأمنية في مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية، من القبض على قائدي مركبات؛ لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية.

وفي التفاصيل، قال الأمن العام في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: إن الجهات الأمنية في مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية، قبضت على عدد من قائدي المركبات لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية، وتزعزع اللحمة الوطنية.

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تم إحالتهم إلى النيابة العامة

وأشار الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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