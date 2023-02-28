القبض على مواطن بحوزته 19.7 كجم من القات مخبأة داخل مركبة

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تمكنت شرطة محافظة العارضة بمركز الضبط الأمني بالخطوة في منطقة جازان، اليوم الثلاثاء، من القبض على مواطن بحوزته (19.7) كيلو جرام من نبات القات المخدر.
وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن المتهم خبأ المواد المخدرة داخل مركبة كان يقودها.
وبين أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.