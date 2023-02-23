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قبل مغادرتهم من تركيا

القحطاني يوجه رسالة شكر لفريق الإنقاذ السعودي

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
القحطاني يوجه رسالة شكر لفريق الإنقاذ السعودي
المواطن - فريق التحرير

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وجه المشرف العام على فريق الإنقاذ السعودي العقيد مسفر القحطاني، الشكر لمنسوبي الفريق بعد إسهاماتهم في عمليات البحث عن ضحايا ومفقودي الزلزال في تركيا.

شكر خاص للفريق

وحسب ما نقلته قناة “الإخبارية”، قال العقيد القحطاني، خلال مغادرة فريق الإنقاذ السعودي تركيا، “يسرني أن أبلغكم الشكر من جانب وزير الداخلية، والمدير العام المكلف، ومساعد المدير العام للعمليات، ومن جانبي كمشرف خاص على الفريق بعد مشاركتهم المشرفة”.

ودعا الله أن يحفظ المملكة وحكومتها، متمنيًا للفريق التوفيق في مهامهم.

جهود مضنية

وغادر فريق الإنقاذ السعودي، اليوم الخميس، تركيا بعد إسهامه في عمليات البحث عن ضحايا الزلزال المدمر.
وقدم فريق البحث والإنقاذ السعودي جهودًا مضنية في تركيا، لمساعدة المتضررين من الزلزال، والبحث عن المفقودين على مدار الساعة.
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