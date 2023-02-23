القحطاني يوجه رسالة شكر لفريق الإنقاذ السعودي

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وجه المشرف العام على فريق الإنقاذ السعودي العقيد مسفر القحطاني، الشكر لمنسوبي الفريق بعد إسهاماتهم في عمليات البحث عن ضحايا ومفقودي الزلزال في تركيا.
فيديو | كلمة المشرف العام على فريق الإنقاذ السعودي العقيد مسفر القحطاني لمنسوبي الفريق بعد إسهامهم في عمليات البحث عن ضحايا الزلزال في تركيا #الإخبارية pic.twitter.com/aLZCdiiZB6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 23, 2023
وحسب ما نقلته قناة “الإخبارية”، قال العقيد القحطاني، خلال مغادرة فريق الإنقاذ السعودي تركيا، “يسرني أن أبلغكم الشكر من جانب وزير الداخلية، والمدير العام المكلف، ومساعد المدير العام للعمليات، ومن جانبي كمشرف خاص على الفريق بعد مشاركتهم المشرفة”.
ودعا الله أن يحفظ المملكة وحكومتها، متمنيًا للفريق التوفيق في مهامهم.