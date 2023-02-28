المجموعة الوطنية للنقل البحري تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت المجموعة الوطنية للنقل البحري (Bahri)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: أخصائي دفتر الأستاذ العام. المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس.

تخصصات: المالية والمحاسبة.

أو مقابل +3 سنوات خبرة. الغرض من الوظيفة: الحفاظ على دليل حسابات البحري ، وإجراء تسويات الحسابات ، وإجراء الإقفال المالي الدوري.

تقديم الدعم لأصحاب المصلحة لضمان الإغلاق المالي الدوري السلس لشركة البحري والشركات التابعة لها والمكاتب الإقليمية الأخرى وللمحاسبة ضمان الامتثال لسياسات الشركة ومعايير التقارير المالية الدولية (IFRS / IAS).