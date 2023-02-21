المرور: انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الأربعاء، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء اللوحات المميزة.
وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق غدًا الأربعاء 22 فبراير، ويستمر حتى الخميس 23 فبراير.
ونوهت الإدارة بأن طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات تشمل:
1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 – اختيار المرور.
3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
وفي وقت سابق، أكدت إدارة المرور أن الاشتراك في المزاد متاح لأي راغب في الشراء في كافة أنحاء المملكة.
وأشارت الإدارة إلى أن هناك آلية للدخول لخدمة المزاد الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مقرات المرور عبر منصة أبشر وهي:
1 ـ الدخول لمنصة أبشر.
2ـ الضغط على أيقونة خدماتي.
3ـ اختيار المرور.
4ـ الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
5ـ اختيار نوع لوحات المركبات.
6- تظهر اللوحات المتاحة والتي يمكن المزايدة عليها.