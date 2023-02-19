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القمر سيغرب قبل الشمس بنحو 9 دقائق

المسند يكشف موعد غرة رمضان 1444هـ

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣١ مساءً
المسند يكشف موعد غرة رمضان 1444هـ
المواطن - فريق التحرير

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كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، عن موعد دخول شهر رمضان لعام 1444هـ، حيث تكون غرته يوم الخميس الموافق 23 مارس المقبل.

وقال المسند في سلسلة من التغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن شهر شعبان سيكمل 30 يومًا، لأن القمر سيغرب قبل الشمس يوم الثلاثاء 29 شعبان (21 مارس) بنحو 9 دقائق وفق أفق مكة المكرمة.

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موعد الاقتران

وأضاف أن الاقتران لا يحدث ولا يُولد الهلال بعد، وعليه لا يوجد هلال في السماء لترائيه، مشيرًا إلى أن موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان (21 مارس) عند الساعة: 08:23م، وعليه تكون غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444، يوم الخميس الموافق 23 مارس.

مكوث الهلال

ولفت إلى أن الهلال سيمكث في الأفق الغربي لمكة المكرمة مساء يوم الأربعاء 30 شعبان لمدة 50 دقيقة، وهو على هيئة حرف نون (مستوٍ) تقريبًا، ويقع بين كوكبي المشتري فوقه، وعطارد تحته، ونسبة الإضاءة على جرمه 1%، وعمره يوم واحد، وارتفاعه عن الأفق وقت غروب الشمس 11 درجة، ودرجة سمته 269 درجة.

وأشارت إلى أن بعد الهلال عن الأرض يبلغ 368 ألف كم، أما بعده عن الشمس يكون 148 مليون كم، موضحًا أن موعد اكتمال القمر بدرًا سيكون صباح يوم الخميس 15 رمضان عند الساعة 07:37 صباحًا.

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