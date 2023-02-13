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من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة

المملكة أول من قدمت المساعدات لمنكوبي سوريا

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ مساءً
المملكة أول من قدمت المساعدات لمنكوبي سوريا
المواطن - فريق التحرير

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أكد مدير إدارة الموارد في مركز الملك سلمان للإغاثة سامر الجطيلي، اليوم الاثنين، أن وصول الطائرة الإغاثية السابعة تأتي ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة المتضررين من الزلزال والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتابع الجطيلي خلال مداخلة لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن التنسيق مع الجهات التركية ساهم في تهيئة المساعدات بناءً على احتياجات المتضررين، فضلًا عن زيارة المواقع المتضررة والأكثر تضررًا، لوضع تقرير عاجل بشأن احتياجاتها.

المملكة أول المساعدين لسوريا

وأشار الجطيلي إلى أن المملكة كانت أول من قدم وأدخل المساعدات إلى مناطق سورية منكوبة كان بها أكثر من 5.5 ملايين مشرد حتى الآن من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، منوهًا أن تلك المساعدات التي وصلت هناك هي جزء من حملة المملكة بشأن دعم متضرري الزلزال.

وأوضح أن وجود فريق سعودي للبحث والإنقاذ يتكون من أكثر من 100 شخص بأحدث الأجهزة، ساهمت بشكل كبير في عمليات البحث والإنقاذ بشهادة الجهات التركية، فضلًا عن وجود أكثر من 30 شخصًا من الهلال الأحمر السعودي منتشرين في عدة أماكن، إلى جانب متطوعين من مركز الملك سلمان للإغاثة

الدخول غير آمن

وبشأن تقديم المساعدات إلى سوريا، نوه الجطيلي بضرورة عدم دخول الأراضي السورية باعتبارها غير آمنة تمامًا على الأفراد والتعامل فقط من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأضاف الجطيلي إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بتسيير مساعدات عبر المعبر السوري، وتم توزيعها لنحو 20 نقطة بالداخل السوري.

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