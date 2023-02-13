Icon

وزير الإسكان يرد على سؤال “المواطن” بشأن استفادة الأسر الضمانية من القروض العقارية Icon الحضور الجماهيري بدوري روشن يتجاوز المليون مشجع Icon الحقيل: أكثر من مليون و400 ألف مستفيد من الدعم السكني Icon رقم مميز لمصطفى فتحي مع بيراميدز Icon رئيس البرلمان التركي: السعوديون أثبتوا أنهم نِعم الأخ والصديق Icon لحظة إنقاذ الفريق السعودي لفتاة مصابة في زلزال تركيا Icon الاتحاد في اختبار صعب ضد الاتفاق Icon لقطات مذهلة لدخول كويكب المجال الجوي للأرض Icon المملكة حققت إنجازات نوعية في عام 2022 رغم صعوبته Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519 نقطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المرتبة الأولى عالميًا في تقديم المساعدات الإغاثية والإنمانية

المملكة حققت إنجازات نوعية في عام 2022 رغم صعوبته

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٣ مساءً
المملكة حققت إنجازات نوعية في عام 2022 رغم صعوبته
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، عما حققته المملكة من إنجازات تحولية ونوعية رغم الظروف العالمية لتحقق أعلى المراتب العالمية على مستوى الإنجازات الاقتصادية والعالمية.

إنجازات تحولية

وأوضح القصبي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه بالرغم من تداعيات الجائحة والأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من الكوارث الطبيعية، تمكنت المملكة من تحقيق إنجازات تحولية ونوعية، موجهًا شكره لله على زوال الجائحة وعودة المصلين والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها، ليرتفع عدد المعتمرين إلى 10 ملايين معتمر منذ 2022 وحتى الآن.

وأضاف القصبي أن عام 2022 كان صعبًا على كثير من دول العالم بسبب تداعيات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية إلا أن المملكة ولله الحمد حققت عديدًا من الإنجازات على جميع الأصعدة.

كما أعرب القصبي عن فخره كمواطن قبل أن يكون مسؤولًا بالقفزات والإنجازات الوطنية التي حققتها المملكة على كافة الأصعدة.

أعلى المراتب

ووجه القصبي الشكر للقيادة الحكيمة التي مكنت اقتصاد المملكة من تحقيق المركز الأول بين دول مجموعة العشرين كأعلى اقتصاد نموًا في عام 2022، كما حققت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر سهولة بدء في العمل التجاري، والمرتبة الأولى عالميًا في تقديم المساعدات الإغاثية والإنمانية، والمرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني وفي تقرير التنافسية العالمية لعام 2022.

ودعا القصبي خلال كلمته اليوم للأشقاء في زلزال سوريا وتركيا داعيًا الله أن يخفف عنهم هذا المصاب، مشيدًا بمن تبرعوا في الحملة الإغاثية عبر منصة ساهم والتي بلغت حتى لآن 324 مليون ريال متمنيًا المزيد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards
الرياضة

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards

الرياضة
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...
السعودية اليوم

رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل

وظائف
حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...
العالم

حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...

العالم
كلب يعض فنانة مصرية بالشارع
مشاهير

كلب يعض فنانة مصرية بالشارع

مشاهير
حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...
السعودية اليوم

حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...

السعودية اليوم
ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...
السعودية اليوم

ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...

السعودية اليوم