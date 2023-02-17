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أغلب الأماكن تفضل الشخص الوسيم

المهباش: لدينا تمييز في التوظيف ضد البُدناء

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
المهباش: لدينا تمييز في التوظيف ضد البُدناء
المواطن - فريق التحرير

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أكد كاتب الموارد البشرية عبدالعزيز المهباش، أنه يوجد أماكن في المملكة لا توظف البُدناء، وكذلك الحال بالنسبة للمحجبات والمنتقبات.

وأضاف المهباش، خلال حواره لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”،اليوم الجمعة أنه لا زالت هناك مشكلة في موضوع المحجبات والمنتقبات في أماكن التوظيف بالمملكة.

وأشار المهباش في تصريحاته إلى أن العنصرية في التوظيف واقع موجود، وهناك من يفضل “الفتاة الوسيمة والرجل الوسيم”.

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