المهباش: لدينا تمييز في التوظيف ضد البُدناء

أكد كاتب الموارد البشرية عبدالعزيز المهباش، أنه يوجد أماكن في المملكة لا توظف البُدناء، وكذلك الحال بالنسبة للمحجبات والمنتقبات.

وأضاف المهباش، خلال حواره لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”،اليوم الجمعة أنه لا زالت هناك مشكلة في موضوع المحجبات والمنتقبات في أماكن التوظيف بالمملكة.

وأشار المهباش في تصريحاته إلى أن العنصرية في التوظيف واقع موجود، وهناك من يفضل “الفتاة الوسيمة والرجل الوسيم”.