ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر وتعادل الوحدة تفاصيل مقتل فتاة عشرينية على يد شقيقها وعمها في مصر مشجع يقتحم مرسول بارك كاد يتسبب في إصابة رونالدو مواطنون يستضيفون سائحًا ألمانيًّا وزوجته بطريقة عفوية تيك توك تخطط لتشييد مركزين للبيانات في أوروبا المهباش: لدينا تمييز في التوظيف ضد البُدناء الرائد يرتضي التعادل مع الوحدة إنهاء خدمات 1800 مُعلّم وافد بالكويت فريق الإنقاذ السعودي يواصل مهامه في 46 موقعًا بـ 3 مدن تركية رئيس التعاون عن الأخطاء التحكيمية: الضرب في الميت حرام
أكد كاتب الموارد البشرية عبدالعزيز المهباش، أنه يوجد أماكن في المملكة لا توظف البُدناء، وكذلك الحال بالنسبة للمحجبات والمنتقبات.
عنصرية التوظيف..
كاتب موارد بشرية: لدينا أماكن لا توظف "البُدناء"، ولا زال لدينا مشكلة في موضوع "المحجبات، والمنتقبات"@AAlmehbash@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/8oAxKngavBقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 17, 2023
وأضاف المهباش، خلال حواره لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”،اليوم الجمعة أنه لا زالت هناك مشكلة في موضوع المحجبات والمنتقبات في أماكن التوظيف بالمملكة.
وأشار المهباش في تصريحاته إلى أن العنصرية في التوظيف واقع موجود، وهناك من يفضل “الفتاة الوسيمة والرجل الوسيم”.