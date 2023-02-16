الموارد البشرية تعلن عن 30 وظيفة طبيب مقيم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن وظائف شاغرة للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة عن طريق التعاقد وفقًا للائحة الموارد البشرية والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية عبر منصة جدارات وفقًا لعدة شروط.

أماكن العمل

مراكز التأهيل الشامل.

دور رعاية كبار السن.

دور الملاحظة الاجتماعية.

الوظائف الشاغرة

طبيب مقيم، عدد الوظائف المخصصة للنساء 21.

طبيب مقيم، عدد الوظائف المخصصة للرجال9.

آلية التقديم في المنصة

يتم التقديم من قبل “المتقدمين والمتقدمات” في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات):

1- الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

2- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

3- تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــه) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها.

طريقة التقديم

أوضحت الوزارة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/01هـ الموافق 2023/02/21م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/08/09هـ الموافق 2023/03/01م.

رابط التقديم