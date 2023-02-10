“المواطن” توثق أكبر حفلة تنكرية في بوليفارد سيتي

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وثقت “المواطن” فعاليات أكبر حفلة تنكرية في منطقة بوليفارد رياض سيتي، حيث شهدت أرجاء المنطقة حضور أعداد كبيرة من مرتدي الأزياء التنكرية التي تعود لمجموعة من الشخصيات العالمية المشهورة في عالم الأنمي وأفلام مارفل وغيرها من الشخصيات المعروفة بأزياء خاصة ومحددة.
وحضرت في المهرجان الذي يتيح الدخول مجانًا لأصحاب الأزياء التنكرية شخصيات الحبار وسبايدرمان وباتمان، وأبرز شخصيات مسلسل بيكي بلاندر الشهير، إضافة الى عشرات الشخصيات التنكرية التي لفتت الزوار بمظاهرها وطرق ارتدائها للملابس في أشكال أقرب لعالم الخيال.
وضمن فعاليات المهرجان تزينت منطقة سكوير بإضاءاتها الساطعة التي جعلت من المهرجان وجهة للباحثين عن الفعاليات المميزة، لما تفردت به من جمهور يستعرض أحدث الابتكارات العالمية في الأزياء التنكرية بشتاء العاصمة الرياض.
ووثقت “المواطن” أبرز فعاليات المهرجان من خلال 16 صورة.