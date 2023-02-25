“المواطن” توثق الحضور الجماهيري لمتابعة مباراة النصر وضمك

وثقت صحيفة ” المواطن” الحضور الجماهيري الكثيف لمتابعة مباراة ضمك ضد النصر في الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين حيث تُقام المباراة في مدينة أبها.

النصر وضمك

وحرصت الجماهير على متابعة عمليات الإحماء للاعبي النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يدخل أصفر الرياض المباراة وهو يبحث عن الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الصعود لـ صدارة دوري روشن.

جدير بالذكر أن الشوط الأول من مباراة النصر وضمك كان انتهى بتفوق النصر بثلاثية دون رد أحرزها كريستيانو رونالدو في الدقائق الـ18 والـ22 والـ43، حيث وصل رصيد أهداف رونالدو مع النصر إلى 8 أهداف في دوري روشن، منذ الانتقال لأصفر الرياض في يناير الماضي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فوز من أجل الصدارة

ويبحث الفريق الكروي الأول بنادي النصر عن الفوز من أجل الوصول للنقطة رقم 43 وبالتالي الصعود إلى صدارة دوري روشن السعودي، بعد أن حصل الاتحاد على الصدارة نتيجة تعادله بدون أهداف مع نادي الرائد أول أمس الخميس.